Neujahrsansprache : Corona-Welle in China: Präsident Xi ruft zum Durchhalten auf

Corona-Welle in China: Präsident Xi ruft zum Durchhalten auf

Peking China hatte seine harte Null-Covid-Politik am 7. Dezember abrupt aufgehoben. Seitdem rollt eine gewaltige Corona-Welle durch das Land. Der Präsident ruft zum Durchhalten auf.

Vor dem Hintergrund der gewaltigen Corona-Welle in China hat der chinesische Präsident Xi Jinping seine Landsleute zum Durchhalten aufgerufen.

„Jeder hält mit großer Stärke durch. Das Licht der Hoffnung liegt direkt vor uns“, sagte der Staats- und Parteichef in seiner Neujahrsansprache. Die Pandemie sei in eine „neue Phase“ eingetreten. Doch Ausdauer und Solidarität würden am Ende zum Sieg führen.