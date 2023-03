Biathlon : Corona: Weltmeister Samuelsson beendet Saison vorzeitig

Berlin Massenstart-Weltmeister Sebastian Samuelsson beendet nach einer Corona-Infektion vorzeitig die Saison. Der Schwede verzichtet auf das Weltcupfinale der Biathleten in Oslo, wo von Donnerstag bis Sonntag noch drei Einzelrennen auf dem Programm stehen.

Samuelsson hatte bei der WM in Oberhof Gold im Massenstart und noch drei Bronzemedaillen gewonnen. Beim Weltcup in Nove Mesto infizierte er sich mit dem Virus und konnte deswegen in der Vorwoche nicht beim Heim-Weltcup in Östersund starten.