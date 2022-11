Großrazzia : Coronahilfe-Betrug in Millionenhöhe: Islamist im Verdacht

Berlin Bei der Auszahlung von Coronahilfen in Milliardenhöhe machte es der Staat Betrügern sehr einfach. Weder der Bedarf noch die Existenz von Firmen wurden kontrolliert. Das nutzten sogar religiöse Extremisten aus.

Mit einer Großrazzia in mehreren Bundesländern ist die Polizei gegen einen mutmaßlichen Betrüger und seine Komplizen im Zusammenhang mit Coronahilfen vorgegangen. Der 25-jährige Verdächtige ist nach Angaben der Polizei ein Islamist, der sich über Strohleute über eine Million Euro an Fördermitteln erschlichen haben soll. Die Polizei durchsuchte am Dienstagmorgen 57 Wohnungen und andere Räume der Komplizen des Verdächtigen in Berlin, Bayern, Baden-Württemberg, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Sachsen, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Der Verdächtige soll sich inzwischen wieder in Syrien aufhalten.