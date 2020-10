Kostenpflichtiger Inhalt: Blick auf die Zahlen : Steigen die Corona-Fallzahlen nur, weil mehr getestet wird?

Blick in eine Corona-Teststation: Die Fallzahlen steigen in Deutschland. Skeptiker bezweifeln, ob der Anstieg real ist. Die offiziellen Zahlen weisen aber darauf hin. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Bonn Die Corona-Fallzahlen steigen nur deshalb so stark an, weil mehr getestet wird - so lautet eine Erklärung von Skeptikern. Ein Blick auf die Zahlen entkräftet diese Behauptung.