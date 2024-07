Die Luftwege freihalten Das UKB berät zu schlafbezogenen Atmungsstörungen

Bleierne Müdigkeit, die man den ganzen Tag über wie eine Kugel am Fuß mit sich schleppt, dabei antriebslos und unkonzentriert ist und sich körperlich wie ausgelaugt fühlt? So etwas kann bei Gelegenheit schon einmal vorkommen. Anders sieht es jedoch aus, wenn dies regelmäßig der Fall ist und einem – vor allem in dunkleren Räumen oder in monotonen Situationen – ständig die Augen zufallen. Wirklich gefährlich wird Sekundenschlaf bei der Arbeit mit Maschinen oder im Straßen­verkehr.