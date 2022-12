Pandemie : Debatte um Corona-Maßnahmen nach Äußerung von Drosten

Berlin In Deutschland mehren sich Stimmen, wonach die Corona-Pandemie vorbei ist - auch Virologe Drosten kommt zu dieser Einschätzung. Was bedeutet das mit Blick auf die noch geltenden Schutzmaßnahmen?

Kubicki: Auch Länder müssen Maßnahmen beenden

Drosten hatte zuvor im „Tagesspiegel“ erklärt: „Wir erleben in diesem Winter die erste endemische Welle mit Sars-CoV-2, nach meiner Einschätzung ist damit die Pandemie vorbei.“ Die Immunität in der Bevölkerung werde nach diesem Winter so breit und belastbar sein, dass das Virus im Sommer kaum noch durchkommen könne, sagte der Leiter der Virologie an der Berliner Universitätsklinik Charité. Als einzige Einschränkung nannte der Virologe einen weiteren Mutationssprung. „Aber auch das erwarte ich im Moment nicht mehr.“