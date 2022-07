9-Euro-Ticket, günstigere Medikamente, Arbeitsrecht : Diese Änderungen treten zum 1. August 2022 in Kraft

Auch in Apotheken treten ab August 2022 neue Regelungen in Kraft. Betroffen sind Patientinnen und Patienten, die sogenannte Biopharmazeutika benötigen. (Symbolbild) Foto: dpa-tmn/Benjamin Nolte

Ab August 2022 treten einige Änderungen in Kraft: Die DAZN-Abopreise steigen deutlich, bestimmte Unternehmensgründungen sind künftig auch online möglich und in Apotheken soll es einfacher sein, günstige Medikamente zu bekommen. Auch wer seinen Job wechselt, hat ab August 2022 mehr Rechte. Einen Überblick über alle neuen Gesetze und Regeln finden Sie hier.

Mehr Rechte für Arbeitnehmer ab 1. August 2022

9-Euro-Ticket läuft im August 2022 aus

Das Neun-Euro-Ticket geht in die letzte Runde - Ende August 2022 läuft das Ticket für den bundesweiten Nahverkehr aus. Wie es danach weitergeht, ist bislang unklar. Das Neun-Euro-Ticket ist eine der Maßnahmen aus dem Entlastungspaket der Bundesregierung und soll helfen, die Kosten für Mobilität in Zeiten explodierender Preise vorübergehend zu senken. Viele Bürgerinnen und Bürger fordern eine Verlängerung des Angebots. Bund und Länder rangeln derzeit um ein mögliches Folgeangebot für die beliebten Tickets im Nahverkehr. So gab es bereits den Vorschlag für ein 365-Euro-Jahresticket oder ein 69-Euro-Monatsticket. Bundesverkehrsminister Volker Wissing hat angekündigt, dass er mit einem Nachfolge-Angebot ab Ende 2022 oder Anfang 2023 rechnet.

Ab August 2022: GmbHs und UGs können online gegründet werden

Zum 1. August tritt das sogenannte „Gesetz zur Umsetzung der Digitalisierungsrichtlinie“ in Kraft. Damit können bestimmte Unternehmensformen künftig online gegründet werden. Darunter fallen die GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) sowie die Unternehmergesellschaft, kurz "UG" (haftungsbeschränkt). Wer eine solche Unternehmensform gründen will, muss künftig keinen Notartermin vor Ort mehr wahrnehmen. Stattdessen reicht ein Online-Meeting aus.

Neues Medikamenten-Gesetz ab August 2022: Biosimilars werden Pflicht

Patieninnen und Patienten, denen biologische Arzneimittel verschrieben wurden, sollen künftig in der Apotheke automatisch Substitute erhalten können. Diese sogenannten „Biosimilars“ sind günstiger als die Original-Präparate, aber ebenso wirksam. Das "Gesetz für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung", in dem diese Änderungen festgehalten sind, wurde schon 2019 beschlossen. Es tritt allerdings erst jetzt verbindlich in Kraft.