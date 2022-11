Aus für „gelben Schein“ : Wie die digitale Krankmeldung ab 2023 funktionieren soll

Düsseldorf Wenn alles klappt, müssen gesetzlich krankenversicherte Beschäftigte dem Arbeitgeber ab Januar 2023 keine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung auf Papier mehr vorlegen. Wir beantworten die wichtigsten Fragen dazu.

Was ist die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung?

Dies ist eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, die die Praxen eigentlich schon seit Januar 2022 digital an die gesetzlichen Krankenkassen übermitteln sollen. Aber nicht alle Praxen haben den Umstieg rechtzeitig geschafft. Ab Januar 2023 soll die Krankenkasse die Daten zudem an den Arbeitgeber weiterleiten. Das erfolgt aber nicht automatisch, der Betrieb soll die AU bei der Kasse anfordern.

Wie melde ich mich beim Arbeitgeber krank?

Derzeit erhält der Arbeitnehmer meist zwei Scheine: einen für sich und einen zur Weiterleitung an den Arbeitgeber. Ab 2023 soll letzteres entfallen. Der Arbeitnehmer muss dann im Betrieb zwar noch unverzüglich Bescheid sagen, dass er wegen einer Erkrankung ausfällt. Der Arbeitgeber entscheidet dann, ob er die eAU von der Krankenversicherung abruft. Betriebe, die drei Tage Karenzzeit gewähren, dürften erst mal abwarten, ob der kranke Mitarbeiter nicht am vierten Tag schon wieder zurück ist.

Welche Daten werden an den Arbeitgeber übermittelt?

Ist die Übertragung der Daten sicher?

Was passiert, wenn die Übertragung wegen Internet-Problemen scheitert?

Bekomme ich als Arbeitnehmer noch einen Ausdruck vom Arzt?

Wie melde ich die Krankheit bei der Kasse?

Eigentlich machen das die Praxen. Die Verbraucherzentrale ist aber skeptisch und rät: „Damit Ihnen keine Nachteile entstehen, sollten Sie bis zur vollständigen Digitalisierung sicherheitshalber die AU immer an Ihre Kasse schicken.“ Dabei geht es darum, dass Patienten später keinen möglichen Krankengeld-Anspruch verlieren. Zwar gebe es ein erstes Urteil dazu, dass die verspätete Umsetzung der elektronischen AU nicht zu Lasten der Versicherten gehen können, so die Verbraucherzentrale. Diese Entscheidung sei aber noch nicht rechtskräftig.

Machen alle Praxen mit?

Nein. Laut Sozialgesetzbuch sind zwar alle Kassenärzte verpflichtet, sich an die Telematikinfrastruktur (TI) anzuschließen. „Praxen, die nicht an die TI angeschlossen sind, haben seit dem 1. April 2020 Honorarkürzungen in Höhe von 2,5 Prozent in Kauf zu nehmen“, so die KV. Welche Konsequenzen eine Nicht-Verfügbarkeit der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung und anderer Komponenten nach sich ziehe, sei noch offen.