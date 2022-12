Zone : Dysons Luftfilter-Kopfhörer kratzen an 1000-Euro-Marke

Dysons Luftfilter-Kopfhörer kratzen an 1000-Euro-Marke

Kein Knebel, sondern ein Luftfilter-Bügel vor Mund und Nase, der nicht aufliegt: An den Anblick von Dysons Zone muss man sich erst einmal gewöhnen. Foto: Dyson/dpa-tmn

Berlin Dyson macht ernst: Die Briten bringen ihre im März 2022 vorgestellten Kopfhörer mit ansteckbarem Luftfilter tatsächlich in den Handel. Ab wann und zu welchen Preis?

Dyson will seine im Frühjahr vorgestellte Kopfhörer-Luftfilter-Kombination Zone von Januar 2023 an verkaufen. Mindestens 749 britische Pfund (rund 870 Euro) sollen die auffälligen Schallwandler mit aktiver Geräuschunterdrückung (ANC) und abnehmbarer Luftfilter-Einheit kosten. Den genauen Preis für Deutschland teilte Dyson zunächst nicht mit.

Die Filtereinheit wird magnetisch am Kopfhörer gehalten, umschließt Mund und Nase als Bügel, liegt dort aber nicht auf. Aus dem Bügel strömt zweifach gereinigte Luft. Die Zufuhr stoppt, wenn man den Bügel herunterschiebt oder ganz abnimmt.

Filterung: Erst elektrostatisch, dann mit Kohlefilter

Neben der Luftverschmutzung will der Zone aber auch gegen Lärmbelastung helfen“: Das ANC-System im Bluetooth-5.0-Kopfhörer arbeitet laut Dyson mit acht Mikrofonen und soll störende Umgebungsgeräusche um bis zu 38 Dezibel (dB) dämpfen können. Mit 595 Gramm ist der Kopfhörer recht schwer, bei angestecktem Luftfilter kommen noch einmal 75 Gramm dazu.

Maximal vier Stunden Kombi-Laufzeit

Der 2600 mAh große Akku in den Kopfhörern lädt per USB-C in drei Stunden voll auf. Das reicht für bis zu 50 Stunden reines Musikhören oder für bis zu vier Stunden kombinierten Audio- und Filterbetrieb bei niedrigster Luftstromgeschwindigkeit. Die Kombi-Zeit sinkt entsprechend bei mittlerer (bis zu 2,5 Stunden) und hoher Luftstromgeschwindigkeit (bis zu 1,5 Stunden).