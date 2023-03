Covid-19 : Ende der Maskenpflicht in Pflegeeinrichtungen

Ein Aufkleber an einer Glastür weist auf das Tragen einer Maske hin. Foto: Felix Kästle/dpa/Symbolbild

Köln Die Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (Bagso), Regina Görner, hat die Aufhebung der Maskenpflicht in Pflegeeinrichtungen begrüßt. „Das ist eine große Erleichterung“, sagte Görner am Mittwoch im Radiosender WDR 5. Ihre Organisation habe unter Verweis auf die Impfsituation schon lange gefordert, dass man dort nicht an der rigorosen Maskenpflicht festhalte.

Görner verwies auf die vielen Menschen mit Demenzproblemen in den Altenheimen. Sie hätten oft Einschränkungen in der Wahrnehmungsfähigkeit und seien auf die Gestik und Mimik ihrer Gesprächspartner viel stärker angewiesen. Die Bewohner hätten ohnehin nur noch wenig Kontakte und seien durch die Masken stark eingeschränkt gewesen.

Sie verwies auch auf den guten Impfstatus der Bewohner in Altenheimen von weit über 90 Prozent. „Das ist natürlich eine gute Basis dafür, dass man die Maßnahmen wieder zurückfahren kann“.

