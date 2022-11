Neue Verordnung : Enger gefasste Regeln für kostenlose Corona-Schnelltests

Corona-Teststreifen liegen in einer Corona-Teststelle auf einem Tisch. Foto: Wolfgang Kumm/dpa

Berlin Das einst sehr breite Angebot staatlich finanzierter Corona-Tests wird weiter beschränkt. Gratis bleiben die „Bürgertests“ unter anderem vor Besuchen in Kliniken und Pflegeheimen.

Für kostenlose Corona-Schnelltests gelten nun enger gefasste Regeln. Das legt eine am Freitag in Kraft getretene neue Verordnung fest, wie das Bundesgesundheitsministerium auf Anfrage bestätigte. So soll ein nahtloser rechtlicher Anschluss gewährleistet werden, auch wenn die alte Verordnung noch bis einschließlich Freitag gegolten hätte.