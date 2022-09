Corona-Maßnahmen : Erster Lockdown: Gericht prüft eingeschränkte Verkaufsfläche

Die Justitia ist an einer Scheibe am Eingang zum Oberlandesgericht zu sehen. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild

Münster Das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht (OVG) beschäftigt sich heute (10.00 Uhr) mit einer Klage von Galeria Karstadt Kaufhof. Das Unternehmen wendet sich gegen die Einschränkung der Verkaufsfläche auf 800 Quadratmeter im ersten Corona-Jahr.

Ob mit dieser Begründung auch die Begrenzung der Verkaufsfläche in den Warenhäusern gerechtfertigt war, will das Gericht in der mündlichen Verhandlung klären. Offen ist, ob der 13. Senat noch am Donnerstag auch ein Urteil verkünden wird.