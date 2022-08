GA-Telefonaktion am 3. August : Experten beraten zum Thema „Männerkrankheiten“

Bonn Prostataerkrankung, sexuelle Probleme oder Muskelabbau sind nur einige Themen einer GA-Telefonaktion, die an diesem Mittwoch, 3. August, stattfindet. Drei Expertinnen und Experten geben Tipps.

Das sind nur einige Fragen, die GA-Leser in einer Telefonaktion am 3. August von 16 bis 18 Uhr drei Experten stellen können. Mit dabei sind Privatdozent Dr. Tobias Jäger, Facharzt für Urologie und Andrologie in der Urologischen Praxisklinik Essen und Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Mann und Gesundheit (DGMG); Dr. Sigrid Tapken, Fachärztin für Urologie in Bonn und Mitglied der DGMG; sowie Dr. Georg Korda, Facharzt für Urologie in Bonn und ebenfalls Mitglied der DGMG.