AOK-Studie : Familien in Deutschland geht es schlechter

Familien in Deutschland geht es schlechter

Familien in Deutschland geht es einer AOK-Untersuchung zufolge heute schlechter als noch vor vier Jahren. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Berlin Auch bei Eltern wachsen in der Krise die Sorgen. Darunter leiden nicht nur sie selbst, sondern auch die Kinder. Deutschlands Familien geht es schlechter, zu diesem Schluss kommt eine AOK-Studie.

Familien in Deutschland geht es einer Untersuchung zufolge heute schlechter als noch vor vier Jahren. Das geht aus der AOK-Familienstudie 2022 hervor.

„Nur noch 64 Prozent der befragten Eltern schätzen ihren Gesundheitszustand selbst als „gut“ und „sehr gut“ ein“, heißt es in der repräsentativen Expertise. Zum Vergleich: 2018 waren es noch 76 Prozent. Zudem gab mehr als ein Drittel der Befragten an, unter finanzieller (40 Prozent) und psychischer Belastung (34 Prozent) zu leiden. Vor vier Jahren waren es in beiden Kategorien noch 27 Prozent.