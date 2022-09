Giftiges Gas : Bonner Feuerwehr warnt vor Gefahren einer Kohlenmonoxid-Vergiftung

Bonn Die Bonner Feuerwehr warnt vor den Gefahren einer Kohlenmonoxid-Vergiftung. Aktuelles Beispiel dafür: eine vierköpfige Familie, die die Wohnung mit einem Grill heizen wollte. Das giftige Gas kann allerdings auch an anderer Stelle austreten.

Nachdem vor ein paar Tagen eine Familie in Bayern nach einem Heizversuch mit einem Grill eine Vergiftung erlitt, löste eine vierköpfige Familie nun einen Rettungseinsatz in Bonn aus. Grund dafür war eine Kohlenmonoxid-Vergiftung, da die Familie einen Holzkohlegrill nachts vom Balkon in die Wohnung gestellt hatte. Das austretende Kohlenmonoxid führte anschließend zu Unwohlsein und Kreislaufproblemen der vier betroffenen Personen. Behandelt wurden die Betroffenen schließlich in einer Spezialklinik.