Telefonsprechstunde am Donnerstag : GA-Leser können Fragen zum Thema Beckenboden stellen

Service Bonn Bei der nächsten GA-Telefonaktion dreht sich alles ums Thema Beckenboden: An diesem Donnerstag beantworten Experten zwischen 18 und 20 Uhr die Fragen unserer Leserinnen und Leser.

Inkontinenz ist ein Thema, über das niemand gerne spricht. Aus Charme oder Peinlichkeit nehmen Betroffene mitunter gravierende Beeinträchtigungen ihrer Lebensqualität in Kauf. „Das muss aber nicht“, sagt Dr. Sigrid Tapken, Fachärztin für Urologie und Urogynäkologie in Bonn. „Mit einer Inkontinenz muss heute niemand mehr leben. Es gibt für jeden Patienten die richtige Behandlung.“

Bei der nächsten GA-Telefonaktion, die der Verlag gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft Beckenbodengesundheit initiiert, dreht sich daher alles um die Funktionsstörungen des Beckenbodens. Die Experten sind am Donnerstag, 30. September, in der Zeit von 18 bis 20 Uhr telefonisch zu erreichen.

Diese Experten beantworten Ihre Fragen am Telefon: Fachbereich konservative nichtoperative Therapie: Jutta Dappert, Praxis für Physiotherapie, Physio Pelvica, Schwerpunktpraxis für urologische, gynäkologische und proktologische Krankheitsbilder bei Frauen, Männern, Telefonnummer 0228/6688-275; Dr. Sigrid Tapken, Fachpraxis für Urologie & Urogynäkologie in Bonn, zertifizierte Beraterin für die Deutsche Kontinenzgesellschaft. Schwerpunktpraxis zur Behandlung der Harninkontinenz und Beckenbodenerkrankungen, Telefonnummer 0228/6688-277. Fachbereich operative Gynäkologie: Dr. Annette Kohler, Fachärztin für Frauenheilkunde; spezialisierte Urogynäkologin für die Beratungsstelle der Deutschen Kontinenzgesellschaft. Sie ist niedergelassen und übernimmt die konservative und operative Versorgung bei Beckenbodensenkungen und Harninkontinenz im Johanniterkrankenhaus, Telefonnummer 0228/6688-278; Dr. Ursula Stier, Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe, Urogynäkologische Schwerpunktpraxis, operative Versorgung bei Beckenbodensenkungen und Harninkontinenz im Johanniterkrankenhaus. Telefonnummer 0228/6688-274; Dr. Dr. Stephanie Knüpfer, Expertin für Neuro-Urologie. Sie koordinierte mehrere Forschungsprojekte im Rahmen eines Forschungsprojektes am Universitätsspital Zürich. Seit Juli 2020 ist sie als leitende Oberärztin in der Sektion Neuro-Urologie im UKB tätig, Telefonnummer 0228/6688-276; Dr. Daniel Exner, Facharzt für Viszeralchirurgie, Proktologe, Klinik und Poliklinik für Allgemein-, Viszeral-, Thorax- und Gefäßchirurgie am UKB, Ansprechpartner bei Stuhlinkontinenz, 0228/6688-279.