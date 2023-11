Expertinnen in der GA-Sprechstunde So verlief die Telefonaktion zum Thema Beckenboden

Frage: Eine 65-jährige Patientin beschreibt häufigen Harndrang ohne Inkontinenz. Geht sie damit zur Urologie oder zur Gynäkologie?

Antwort: Diese Beschwerden können Ursachen aus beiden Gebieten in sich tragen. Hier sollten nach einem ausführlichen Gespräch und Bearbeitung spezieller Fragebögen eine Sonographie des Harntraktes durchgeführt, speziell die Harnblase und der Beckenboden untersucht sowie wie eine Urinprobe in der Praxis gewonnen werden. Sollte eine Senkung vorliegen, sollte der Urin durch Assistenzpersonal gewonnen werden, um einen wirklichen Infekt der Blase sicherzustellen. Liegt kein Befund im Beckenboden vor, sollte auch an eine Blasenspiegelung zum Ausschluss eines Blasentumors gedacht werden. Diese Untersuchungen sind allesamt schmerzfrei und unkompliziert in der Praxis durchführbar. Daran schließt sich dann die gezielte Therapie an.