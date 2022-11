GA-Telefonaktion : Was tun, wenn die Sehkraft nachlässt?

BONN Bei der jüngsten GA-Telefonaktion waren Expertinnen für die Augenheilkunde gefragt. Wir dokumentieren einige Fragen und Antworten rund ums gute Sehen

Ist es normal, beim Autofahren in der Nacht schlecht zu sehen, wenn man eine Makulaerkrankungen hat? Kann man dagegen etwas machen? Wie kann man die Makuladegeneration erkennen? Was soll man tun, wenn man die Diagnose Altersabhängige Makula-Degeneration (AMD) erhält? Solche und andere Fragen warfen die Leserinnen und Leser der jüngsten GA Telefonaktion in Kooperation mit der in Bonn ansässigen Selbsthilfeorganisation Pro Retina von Menschen mit Netzhautdegenerationen auf. Mit dabei waren: Gretel Schmitz-Moormann, Dr. Peter Schroeder und Daniela Wüstenhagen von Pro Retina und die Augenärztin Warda Darwisch. Hier dokumentieren wir einige der vorgebrachten Fragen der Patientinnen und die Antworten der Expertinnen dazu.