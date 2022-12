Verkehr : Glatteis macht Teilen Süddeutschlands weiter zu schaffen

Offenbach Die Nacht war in Deutschland wieder verbreitet bitterkalt. Vor allem im äußersten Süden Deutschlands kann es weiterhin sehr rutschig sein - mit Folgen für den Verkehr.

Für den äußersten Süden Deutschlands hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) auch am Donnerstagmorgen vor Glatteis gewarnt. Vom Südschwarzwald bis ins südliche und östliche Alpenvorland sei weiterhin gebietsweise mit gefrierendem Regen und Glatteis zu rechnen. „Achtung, starke Verkehrsbehinderungen!“, hieß es am Morgen im Warnlagebericht des DWD.

In der Früh gebe es im Süden Deutschlands und an den Küsten bei 0 bis minus 5 Grad Celsius leichten Frost, sonst mäßigen, bei klarem Himmel im Osten und in der Mitte örtlich sogar strengen Frost bei bis zu minus 15 Grad. Tagsüber sei vor allem in weiten Teilen der Mitte sowie im Osten Deutschlands mit leichtem Dauerfrost zu rechnen.