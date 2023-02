RKI : Wieder leichter Anstieg der Grippe-Fallzahlen

Dem RKI wurden rund 2400 Grippefälle in der vergangenen Woche gemeldet - mehr als jeweils in den drei Wochen zuvor.

Berlin Erst kürzlich hatte das RKI die Grippewelle für beendet erklärt. Doch nun steigen die Fallzahlen wieder an. Welche Erklärung haben die Experten dafür?

Die Zahl der im Labor bestätigten Grippefälle in Deutschland ist wieder leicht angestiegen. Rund 2400 Erkrankte sind dem Robert Koch-Institut (RKI) in der vergangenen Woche gemeldet worden - mehr als jeweils in den drei Wochen zuvor, wie die Arbeitsgemeinschaft Influenza berichtete. Der Anteil an sogenannten Influenza B-Viren sei in den vergangenen Wochen erheblich gestiegen.