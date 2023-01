Heuschnupfen im Winter : Allergiker aufgepasst: Erste Pollen sind schon unterwegs

Offenbach Schlechte Nachrichten für Allergiker: Die Pollensaison beginnt wegen der milden Temperaturen vielerorts früher. Mancherorts blüht bereits die Haselnuss, andere stehen in den Startlöchern.

„Das ist mittlerweile nichts Ungewöhnliches mehr“, sagte der Agrarmeteorologe Wolfgang Janssen vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach und verwies auf den Klimawandel. Wenn es die nächsten Wochen weiter mild bleibt - und danach sieht es aus - werden demnach bereits am 25. Januar sämtliche Haselnusssträucher blühen und reichlich Pollen verteilen. Der Durchschnittstag hierfür ist seit den 1990er Jahren der 10. Februar, zuvor war es im Mittel erst am 25. Februar so weit.