Bonner Kindermediziner im Gespräch Hier lauern die Gefahren bei veganer Ernährung von Kleinkindern

Dr. Axel Gerschlauer: In Deutschland wird die "optimierte Mischkost" empfohlen, die oft in Form einer Pyramide dargestellt wird. Bei dieser Pyramide enthalten einige Bausteine Fleisch, Fisch, Ei, Milch- und Milchprodukte. Nimmt man diese "tierischen" Steine bei veganer Ernährung ohne entsprechenden Ersatz aus der Pyramide, kracht sie zusammen. Manches kann über die Ernährung ersetzt werden, Vitamin B12 gibt es in ausreichender Menge aber nur in Fleisch und es muss deshalb IMMER substituiert werden. Bei verschiedenen Ernährungen sollte jeweils entsprechend nachgesteuert werden. Bei der Mischkost sind Vitamin D und Jod die kritischen Nährstoffe in der Kinderernährung. Bei der vegetarischen Ernährung sind es zusätzlich Eisen, Zink, langkettige n-3-Fettsäuren und ebenfalls Vitamin B12. Und bei veganer Ernährung sind es zusätzlich Protein, Kalzium, Vitamin B2 und Selen.