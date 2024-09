Telefonaktion des GA Hilfe für die Problemzone Beckenboden

■ Cornelia Wünsche: Die Körpertherapeutin und Physiotherapeutin ist ausgebildet in psychodynamischer Körperarbeit EST („Ego-State-Therapie“, eine ressourcenfokussierte und körperorientierte Form der Psychotherapie) mit dem Schwerpunkt Beziehungstrauma in der Psychosomatik. Seit dem Jahr 2019 führt Wünsche eine Praxis in Bonn und Remagen. ☎ 0228/6688-570.