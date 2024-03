Gesundmacher aus der Natur Holunder bei Erkältung, Hibiskus bei Bluthochdruck

Ein bisschen aber kommt es schon darauf an, was man trinkt, gurgelt oder lutscht. Jeder hat da seine ganz persönlichen Favoriten in Sachen Kräutertee oder Lutschpastillen. Bei den allermeisten Präparaten ist die Wirksamkeit zwar nicht wissenschaftlich belegt – aber auch ein Placebo-Effekt kann Wunder wirken, und der Gedanke „Ich tue mir etwas Gutes“ trägt zur Genesung unbedingt bei.