Langes Leben : Ist die nordische Diät die neue Mittelmeerkost?

Hamburg/München Die mediterrane Küche bekommt Konkurrenz - und zwar von der nordischen Ernährung. Zumindest liest man immer wieder, dass sie für die Gesundheit genauso gut sein soll. Hier kommt der Check.

Der Norden ist in. Nicht nur in der Mode oder der Inneneinrichtung, auch in Sachen Ernährung schauen so einige Menschen in Richtung Skandinavien.