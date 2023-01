Hochzeit und Trauung : „Ja, ich will“ - viele Paare trauen sich wieder

Ein Brautpaar steckt sich während der Trauung in der Kirche die Ringe an. Der Hochzeitsstau nach der Coronakrise scheint gebrochen. Foto: Silas Stein/dpa

München Vielerorts heiraten fast wieder genauso viele Paare wie vor der Pandemie. Doch neben Corona nehmen jetzt auch Inflation und Preissteigerungen Einfluss auf die Hochzeitsbranche. Die Gestaltung von Trauungen hat sich mitunter verändert.

So viele Gäste, wie das Herz begehrt, keinen Abstand halten müssen, ausgelassen feiern können: Hochzeits- und Gastrobranche erwarten ein Heiratsjahr mit vollen Terminkalendern und ausgebuchten Locations.

Vor einem Jahr habe es angesichts der Pandemie noch viele Unsicherheiten gegeben, sagt Thomas Geppert, Geschäftsführer des bayerischen Hotel- und Gaststättenverbands (DEHOGA) in München. Doch ab Mitte 2022 habe sich die Lage deutlich normalisiert, es trauten sich wieder mehr Paare. Auch Svenja Schirk, Pressesprecherin des Bundes deutscher Hochzeitsplaner in Berlin, spricht von einer generell wieder guten Auftragslage, merkt jedoch an: „Die finanziellen Schäden und Einbußen bleiben.“