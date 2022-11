Quarantäneregeln : Kein Freitesten mehr nötig nach Corona-Infektion in NRW

Kein Freitesten mehr nötig nach Corona-Infektion in NRW

Düsseldorf Seit diesem Mittwoch gelten in NRW neue Regeln für die Isolation bei einer Corona-Infektion. Das Freitesten nach fünf Tagen entfällt jetzt. In anderen Bundesländern wurde die Pflicht bereits vollständig aufgehoben.

Auch in Nordrhein-Westfalen gelten seit diesem Mittwoch Erleichterungen bei den Test- und Isolationspflichten nach einer Corona-Infektion. Ein Freitesten ist nicht mehr notwendig. Das Gesundheitsministerium empfiehlt dennoch, den Kontakt zu Mitmenschen in Falle einer Infektion zu verringern und sich freiwillig zu testen.

Bei einem positiven Selbsttest ist man weiterhin verpflichtet, einen Schnelltest oder PCR-Test in einer offiziellen Teststelle oder bei einem Arzt oder einer Ärztin machen zu lassen. Diese kosten für Infizierte nichts. Mittels Bürgertest kann keine kostenlose Kontrolltestung erfolgen. Für Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen gelten Sonderregelungen: Sie dürfen nicht arbeiten, bis ein negatives Testergebnis vorliegt.

In Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein ist die Isolationspflicht bereits ganz aufgehoben worden. Das Land Niedersachsen hat sie bis Ende Januar 2023 verlängert.

Man werde das Infektionsgeschehen und die wissenschaftlichen Erkenntnisse nach wie vor im Blick behalten und bestehende Regelungen stetig überprüfen, sagte Minister Liminski in Vertretung für Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) bereits vergangene Woche im Landtag.

FDP kritisiert Festhalten an Corona-Isolationspflicht in NRW

Liminski sagte, unter den Ländern sei bedauerlicherweise kein einheitliches Vorgehen gelungen. NRW halte eine vollständige Aufhebung der Isolationspflicht zum aktuellen Zeitpunkt für falsch. Man orientiere sich an den Empfehlungen des Robert Koch-Institus vom Mai, die weiterhin gültig seien. Die gelockerte Neureglung mit einer dann noch fünftägigen Isolation sei nach umfassender Prüfung und mit Blick auf die aktuelle Entwicklung bei den Infektionen „verantwortbar“.

Die FDP forderte eine komplette Aufhebung der Pflicht. Die Landesregierung setze nicht auf die Eigenverantwortung der Menschen, kritisierte die Oppositionsfraktion. Stattdessen halte sie noch immer an Maßnahmen fest, die ursprünglich für die Hochzeit der Pandemie gedacht waren. „Wir sind in einer endemischen Phase angekommen“, meinte die Abgeordnete Yvonne Gebauer. „Wir müssen mit Corona leben, genauso wie wir mit anderen Erkrankungen leben müssen.“

Laumann appellierte in der Mitteilung: „Auch nach Ablauf der fünf Tage sollte man sich selbst testen und bis zum Vorliegen eines negativen Testergebnisses freiwillig auf Kontakte verzichten oder bei unvermeidbaren Kontakten Maske tragen.“ Grundsätzlich sei eine Isolationspflicht nach wie vor notwendig. „Die Winterzeit steht mit kalten Temperaturen in den Startlöchern. Die Grippewelle rollt gerade erst an. Die Isolierung kann dabei helfen, Infektionen zu verhindern und Belastungen unseres Gesundheitssystems zu reduzieren.“ Wer sich krank fühle, sollte seinen Arzt kontaktieren und sich krankschreiben lassen. Das sei nach wie vor auch telefonisch möglich.