Die Klinik der Zukunft Wie Künstliche Intelligenz Mediziner unterstützen kann

KI-gestützte Diagnostik, Operationen mit Datenbrillen und Roboter-Unterstützung, selbstfahrende Shuttles für den Patiententransport, digitale Whiteboards mit allen relevanten Patientendaten, Computer-Simulationen von Behandlungen vor deren Applizierung: Was vor einigen Jahren noch als Utopie galt, ist heute in vielen Bereichen der Medizin längst möglich oder zumindest denkbar – und die Entwicklung hat gerade erst begonnen. Nun will das Universitätsklinikum Bonn (UKB) versuchen, bereits bestehende Elemente zu vereinen und damit eine Art Blaupause für das Krankenhaus der Zukunft zu schaffen. Im Rahmen des in Deutschland einzigartigen Projekts „Innovative Secure Medical Campus“ (ISMC, siehe Kasten) soll insbesondere die notwendige vereinheitlichte Daten-Infrastruktur geschaffen und die bisherige Science Fiction in die Gegenwart überführt werden.