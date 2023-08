Psychologin Prof. Kathrin Rothenberg-Elder Was ist Klimaangst und wie geht man am besten damit um?

Rothenberg-Elder: Zunächst ist es wichtig, sich der Thematik bewusst zu werden und informierte Entscheidungen zu treffen. Die Frage, ob ich etwa Coffee-to-go-Becher verwende oder nicht, ist letztendlich nicht sehr bedeutsam, die Frage der energetischen Sanierung meiner Wohnung, das Umstellen auf umweltfreundliche Mobilität dagegen sehr. Wenn ich beschränkte Kraft zur Verfügung habe, rate ich also zu dem Handeln mit dem größeren Hebeleffekt. Kann ich mein Handeln konsequent danach ausrichten? Es geht um unsere Lebensqualität und die Art, wie wir Wohlstand definieren. Das sind große Fragen, es erfordert Mut und Weitsicht, sich damit auseinanderzusetzen. Es geht auch nicht immer nur um Verzicht. So kann ich mit weniger Sachen weggehen vom Güterwohlstand, zu mehr Zeitwohlstand, um nur ein kleines Beispiel zu nennen. Es ist wichtig, nicht in Panik zu verfallen, sondern ins Handeln zu kommen. Dabei hilft es, Gemeinschaften aufzubauen, in denen Betroffene Sorgen teilen. Mit der Initiative Empowerment für Klimaaktivistinnen (EfA) unterstützen wir Frauen in Bonn und Umgebung, die sich mit Klimaangst auseinandersetzen und positive Veränderungen anstreben. Frauen sind, das ist belegt, die größten Verlierer der Klimakrise, deshalb verdienen sie auch besondere Unterstützung. Gegebenenfalls bieten Selbsthilfegruppen, wie wir sie mit unserem EfA-Programm anbieten, fachlich geprüften Austausch von Erfahrungen und die gegenseitige Unterstützung bei der Bewältigung von Ängsten. Die nächste Session für den Raum Köln und Bonn findet am 5. September statt. Wichtig ist, mit sich selbst fürsorglich umzugehen und aktiv Kräfte einzuteilen, um hier nicht in ein Burn-out zu gelangen. Irgendwann ist Schluss, und man muss auch mal nur an sich denken dürfen, um danach wieder aktiv für andere da sein zu können. Zudem spielt die mediale Berichterstattung über Klimawandel eine große Rolle. Hier empfehle ich, nur sehr ausgewählt Nachrichten zu schauen, oder vielleicht auch eine Zeit lang einmal gar nicht – bis man wieder einen guten Umgang damit gefunden hat. Sensationsberichterstattung und Untergangsszenarien können Furcht schüren. Es ist wichtig, einen ausgewogenen Ansatz zu verfolgen und Lösungsansätze zu präsentieren, um die Motivation zum Handeln zu stärken.