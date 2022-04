Geruchs- und geschmacklose Drogen : Wie kann ich mich vor K.o.-Tropfen schützen?

Info

Schauspielerin Joyce Ilg teilte vor wenigen Tagen ein Foto auf Instagram, auf dem sie an der Seite von Comedian Luke Mockridge in die Kamera lächelt. Dazu schrieb sie: "Hat hier irgendwer von euch Eier gefunden? Ich hab nur ein paar K.O.-Tropfen bekommen" In den sozialen Medien sorgte der Post für scharfe Kritik.

Im vergangenen Jahr waren Vorwürfe der versuchten Vergewaltigung gegen Luke Mockridge bekannt geworden, eine Ex-Freundin erstattete Anzeige. Mockridge wies die Anschuldigungen zurück, die Staatsanwaltschaft Köln stellte ein entsprechendes Verfahren ein.

Joyce Ilg rechtfertigte sich wenig später, nachdem sich unter ihrem Post innerhalb kürzester Zeit unzählige fassungslose Kommentare gesammelt hatten.: „Das sollte kein Witz auf Kosten von K.O.-Tropfen-Opfern sein."

Auch viele Prominente sprachen sich öffentlich gegen Joyce Ilg aus, nicht jedoch Faisal Kawusi. Der Comedian legte sogar noch einen obendrauf: Als Youtuberin Silvia Carlsson kommentierte: "Bin fast mal an K.O.-Tropfen gestorben. Nicht cool, Joyce", schrieb Kawusi dazu: "Das nächste Mal werde ich die Dosis verstärken, versprochen."

Umgehend folgte die Konsequenz: Der Sender Sat 1, bei dem der 30-Jährige in den vergangenen Jahren mehrere Formate hatte, reagierte auf Twitter. "Faisal Kawusi hat seit zwei Jahren keine eigene Show mehr", hieß es in dem Tweet. Nach Differenzen bei der TV-Show "Das große Promibacken" habe man die Zusammenarbeit bereits beendet. "Und das bleibt natürlich auch so", distanzierte sich Sat.1 deutlich von Kawusi.