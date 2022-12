Gesundheitssystem : Krankenhaus-Verband: Alle Bereiche stoßen an ihre Grenzen

Berlin Corona, Grippe und RS-Viren: Derzeit sind viele Erwachsene und Kinder in Deutschland erkrankt. Die Krankenhäuser schlagen ähnlich Alarm wie zu Pandemie-Hochzeiten.

Die angespannte Lage an den Kinderkliniken und viele Krankenstände beim Gesundheitspersonal belasten den Krankenhäusern zufolge zunehmend das gesamte Gesundheitssystem. „Wir erleben gerade, dass alle Bereiche der Gesundheitsversorgung an ihre Grenzen stoßen“, sagte der Vorstandschef der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Gerald Gaß, der „Augsburger Allgemeinen“. Die Situation in den Kinderkliniken in Deutschland beschrieb Gaß als „dramatisch“.