Warten, warten, warten : Lange Lieferzeiten für Neuwagen

Ansehen, Probefahrt und gleich mitnehmen? Nicht immer ist der Neuwagenkauf aktuell in der Form möglich - mit längeren Wartezeiten ist bei einigen Modellen durchaus zu rechnen. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/dpa-tmn

Stuttgart/München Lieferzeiten von Neuwagen werden immer länger. Dafür gibt es viele Gründe. Kunden haben kaum Chancen das Warten zu verkürzen. Einige Dinge sollten sie aber beachten, wenn es länger als gedacht dauert.

Wer ist von langen Wartezeiten betroffen?

Auf einige Modelle wie den Tesla Model Y oder den Mercedes-Benz EQS warten Kunden ab Bestellung rund fünf Monate, auf andere wie den Ford Explorer bis zu 22 Monate. Einige Modelle sind laut „Mo/ove“ (Ausgabe 04/2022) gar nicht bestellbar. Das zeigt eine Übersicht, die das Fachmagazin für Elektromobiliät von „Auto, Motor und Sport“ zu den Lieferzeiten von Elektrofahrzeugen und Plug-in-Hybriden erstellt hat. Demnach nehmen etwa Händler für Fiat 500 Elektro, Honda e oder Hyundai Kona Elektro gar keine Bestellungen mehr an.

Probleme bei der Lieferung von Neuwagen - was sind die Ursachen?

Ursachen dafür gibt es viele. Wichtige Teile für die Produktion fehlen, daher können die Autos nicht fertig gebaut werden. In manchen Werken kommt es zum Produktionsstopp. Lieferketten der Autoindustrie sind nicht nur wegen der Pandemie und daraus entstandenen Hafenschließungen nachhaltig gestört.

„Der Mangel an Vor- und Zwischenprodukten sowie die allgemeine Verunsicherung aufgrund des anhaltenden Krieges in der Ukraine wirken sich weiterhin dämpfend auf die Produktion aus“, erklärt ein Sprecher des Verbandes der Automobilindustrie (VDA).

Als Hauptgründe für die langen Lieferzeiten nennt Professor Stefan Bratzel neben dem Krieg in der Ukraine, auch die anhaltende Chipkrise in Taiwan. Der Direktor des Center of Automotive Management erklärt: „Die Chipkrise bleibt nach wie vor angespannt. Zu der generellen Knappheit gibt es durch zunehmende Vernetzung und deutlich mehr Elektrofahrzeuge einen deutlich höheren Bedarf“, sagt Bratzel.