Corona in China : Lauterbach: Bereiten „Varianten-Monitoring“ vor

Gesundheitsminister Karl Lauterbach will sich mit seinem französischen Amtskollegen zur Corona Lage in China austauschen. Foto: Joerg Carstensen/dpa

Berlin Einige EU-Länder haben bereits Einreisebeschränkungen für Reisende aus China eingeführt oder angekündigt. Eine Testpflicht hält Lauterbach derzeit für „noch nicht notwendig“. Er setzt jedoch auf Koordination.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hält Testpflichten bei Einreisen aus China aktuell für „noch nicht notwendig“. Als zentrale Maßnahme werde aber ein engmaschiges „Varianten-Monitoring“ an den europäischen Flughäfen vorbereitet, sagte der SPD-Politiker am Freitag in Berlin. „Darüber hinaus halte ich es für sehr wichtig, dass Europa hier koordiniert reagiert“, sagte Lauterbach.

Austausch mit Paris zu aktueller Lage

Bayern fordert vom Bund eine zeitnahe Abstimmung mit den Ländern über mögliche Auflagen. Eine objektive Einschätzung der tatsächlichen Infektionslage werde durch einen Mangel an transparenten Daten erschwert, sagte Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) am Freitag in München. Er habe Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) in einem Schreiben gebeten, dieses Thema in der Sitzung der Bund-Länder-Gruppe für die Krankenhausreform am 5. Januar auf die Tagesordnung zu setzen.