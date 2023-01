Frauengesundheit : Leitlinie für Schwangerschaftsabbruch im ersten Drittel

Berlin Ob Beratung, Durchführung oder Nachsorge - bisher gibt es bei Schwangerschaftsabbrüchen im ersten Drittel kein einheitliches Vorgehen. Das soll eine medizinische Leitlinie nun ändern.

Sie richtet sich an Ärztinnen, Ärzte und Fachpersonal, aber auch an ratsuchende Frauen und deren Angehörige: Medizinisches Wissen zum Schwangerschaftsabbruch im ersten Schwangerschaftsdrittel ist in Deutschland erstmals in einer Leitlinie zusammengefasst worden.

Derzeit würden jährlich in Deutschland etwa 100.000 Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt, heißt es mit Blick auf Daten des Statistischen Bundesamts, „mit insgesamt leicht rückläufiger Tendenz“. 2020 sei in gut der Hälfte der Fälle eine Absaugung durchgeführt worden. Ein medikamentöser Abbruch erfolgte demnach bei knapp einem Drittel der Frauen, eine Ausschabung bei rund jeder Zehnten. „Welche Methode im Einzelfall am besten geeignet ist, sollte in einem ergebnisoffenen Gespräch gemeinsam mit der schwangeren Frau entschieden werden“, wird in der Leitlinie empfohlen.