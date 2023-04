Corona Letzte Corona-Maßnahmen fallen: Eigenverantwortung

Auch andere Bereiche haben den Corona-Krisenmodus inzwischen bereits verlassen. So sind Krankschreibungen am Telefon nicht mehr möglich. Für die Urlaubssaison 2023 fallen die schon weitgehend gelockerten Corona-Regeln bei der Einreise nach Deutschland weg. Die Verordnung läuft ebenfalls am Karfreitag aus. Zu Jahresbeginn hatte wegen einer Infektionswelle in China vorübergehend eine Testpflicht für Reisende von dort gegolten.