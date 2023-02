Nach Ende vieler Schutzmaßnahmen : Welche Corona-Regeln gelten in NRW jetzt noch?

Welche Corona-Regeln gelten in NRW jetzt noch?

Im Februar entfällt in NRW vielerorts die Masken- und Testpflicht. Foto: dpa/Matthias Balk

Service Im Februar enden fast drei Jahre nach Inkrafttreten viele der Corona-Schutzmaßnahmen in NRW, allerdings gibt es ein paar, die weiterhin gelten: Wir haben die verbleibenden Corona-Regeln zusammengefasst.

Im Februar enden fast drei Jahre nach Inkrafttreten viele der Corona -Schutzmaßnahmen in NRW. Damit kehrt das Bundesland weitgehend zur Normalität wie vor der Pandemie zurück. Allerdings gibt es ein paar Regeln, die weiterhin gelten: Im Gesundheitssektor bleiben Schutzmaßnahmen bestehen, die zum Großteil auf dem Bundesrecht beruhen. Wir haben die verbleibenden Corona-Regeln zusammengefasst.

Diese Corona-Regeln fallen weg

Ab dem 1. Februar entfällt die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr und ab Donnerstag, 2. Februar, müssen auch Reisende im Fernverkehr keine Maske mehr tragen. Damit ist die Maskenpflicht in allen Bahnen und Bussen einschließlich der Fixbusse in NRW Geschichte.

Zusätzlich gibt es in NRW ab heute keine Quarantäne-Pflicht mehr, wonach sich Corona-Infizierte fünf Tage lang häuslich isolieren mussten. Alle aktuellen Isolierungen endeten ab Februar automatisch mit Ablauf der Verordnung. An Covid Erkrankte dürfen jetzt weitgehend am gesellschaftlichen Leben teilnehmen und mit ein paar Ausnahmen auch zur Arbeit gehen - das NRW-Gesundheitsministerium mahnt allerdings zur Eigenverantwortung und Rücksichtnahme auf andere: „Wer krank ist, bleibt zu Hause“, hatte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) mehrfach erklärt.