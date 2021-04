Kehrseite der AHA-Regel : Mehr Handekzeme in der Pandemie

Berlin Handhygiene wird zum Schutz vor Coronaviren dringend empfohlen. Aber wie genau diese aussehen soll, darüber gibt es unterschiedliche Ansichten. Dermatologen raten von Seife ab.

Plakate nicht nur an öffentlichen Waschbecken sorgen dafür, dass das „H“ (Hygiene) in der AHA-Regel nicht in Vergessenheit gerät. Nun aber warnen Hautärzte, das ständige Händewaschen mit Seife habe in der Pandemie zu mehr Handekzemen geführt.