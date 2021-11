Forsa-Umfrage : Mehrheit der vollständig Geimpften möchte Booster-Spritze

Köln Mit der kalten Jahreszeit steigen wieder die Corona-Fallzahlen - und damit offenbar die Sorge der Menschen. Die meisten Geimpften wünschen laut einer Umfrage eine Auffrischungsimpfung. Auch der Zuspruch für eine Impfpflicht wächst.

Eine große Mehrheit der vollständig gegen Corona geimpften Menschen in Deutschland möchte eine Auffrischungsimpfung. Das ist das Ergebnis einer Forsa-Umfrage im Auftrag des „RTL/ntv-Trendbarometers“.

Demnach wollen 70 Prozent der bereits vollständig Geimpften eine dritte Impfung bekommen, 5 Prozent haben diese bereits erhalten. Rund jeder fünfte vollständig Geimpfte (18 Prozent) hingegen strebe keine Auffrischungsimpfung an, 7 Prozent seien bei dem Thema unschlüssig („weiß nicht“).

In einer Umfrage von Infratest dimap für den „ARD-Deutschlandtrend“ äußerten 57 Prozent der Befragten einerseits die Sorge vor neuen Einschränkungen des öffentlichen Lebens in Deutschland, andererseits haben 58 Prozent der Befragten auch Bedenken, dass das Gesundheitswesen an seine Grenzen stoßen könnte.