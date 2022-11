Listen zum Nachmachen : Mit diesen Tipps begeistern Sie Kinder fürs Wandern

Kassel Wandern ist ein Naturerlebnis für die gesamte Familie. Nur: Geht es auf Familientour, braucht der Nachwuchs oft Extra-Anreize. Tipps, wie Sie ihre Kinder motivieren.

Die Kinder rennen voraus bis zum nächsten Etappenziel. Als die Erwachsenen den kleinen Bachlauf in Sichtweite erreichen, plantscht der Nachwuchs schon im seichten Wasser. Die Wanderschuhe liegen kreuz und quer am Ufer.

Verläuft eine Familienwanderung so, haben die Eltern vieles richtig gemacht. Denn es gibt Aktivitäten, die Kinder lieber machen als eine Wanderung. Dafür braucht es oft einen kleinen Motivationsschub.

Wie motivieren Eltern ihre Kinder zum Wandern?

6 Tipps, wie das Wandern mit Kindern gelingt:

1. Passende Route wählen: Ob eine Wanderung allen Spaß bereitet, hängt wesentlich von der Auswahl geeigneter Wege ab. Rundwege finden Kinder oft spannender als die gleiche Strecke wieder zurückzulaufen. Gewundene, naturnahe Pfade wecken die Lust an Entdeckungen - mehr als Schotterwege, die bis zum Horizont führen.

Ältere Kinder können Sie in die Routenplanung einbeziehen, um deren Interesse zu wecken. Die Kleinsten können Sie aber durchaus schon nach ihren Wünschen fragen.

2. Gleichgesinnte finden: „Unsere Kinder wandern, seit sie laufen können, immer am liebsten mit Gleichaltrigen“, sagt Elsner. Planen Sie die Wanderung am besten mit anderen Familien und deren Kindern.

Sind Freunde und Freundinnen ihrer Kinder oder Gleichaltrige mit von der Partie, gibt es einen gruppendynamischen Effekt. „Die Kinder laufen bis zum nächsten vereinbarten Punkt, auch gerne vorweg, und sind als erste am Picknickplatz“, erzählt Elsner.

Tipp: Wenden Sie sich an einen der vielen Wandervereine. Diese bieten oft Wanderungen für Familien an, die zertifizierte Wanderführer oder Familiengruppenleiterinnen des Deutschen Wanderverbandes begleiten. „Auch Wanderneulinge finden hier leicht Anschluss und Kinder die passenden Wanderfreunde“, sagt Elsner.

Manchmal bleibt die Spannungs- und Spaßkurve aber auch oben, wenn Sie unterwegs auf Ihre Kinder eingehen: Entdeckt der Nachwuchs Käfer, Pilze, Ameisen oder andere Dinge am Wegesrand, lassen Sie sich diese zeigen und nutzen Sie das als willkommene Beschäftigung. Kinder sehen manches, was die Eltern übersehen - und wollendas mitteilen.

5. Spiele einplanen: Auch auf der Strecke können Spiele die Langeweile vertreiben - etwa der Klassiker „Ich sehe was, das du nicht siehst“. Der Deutsche Wanderverband nennt auf seiner Website ein Beispiel: „Ein Spieler denkt sich ein zusammengesetztes Wort aus, etwa 'Wasserball'. Er umschreibt es: Das erste rauscht, beim zweiten tanzen viele Leute, das Ganze ist ein Spielgerät. Punkt für den, der es zuerst errät.“

Andrack hat noch einen Tipp: Das Wort Wanderung sollten Sie am besten vermeiden. Bei manchen und vor allem jüngeren Kindern klingt es immer noch nach Anstrengung und Langeweile.

Besser: „Wir machen etwas Spannendes draußen“ - so sollte man Andrack zufolge vom Wandervorhaben gegenüber den Kindern sprechen, um trotzigem Widerstand den Wind aus den Segeln zu nehmen.

Ab welchem Alter können Kinder wandern?

Es spricht nichts dagegen, wenn Sie den Nachwuchs schon im Windelalter in einer Bauch- oder Rückentrage mit auf den Weg nehmen. „Wenn die Kinder laufen lernen, wollen sie auch auf der Wanderung kurze Strecken selbst zurücklegen“, sagt Anne-Christine Elsner.

Haben die Kleinen die ersten Meter zurückgelegt, geht es zurück in die Trage - auch, um die Wanderung nicht zur Geduldsprobe für die Mitwandernden zu machen, rät Elsner.

Generell können Sie kleine Kinder in der Kraxe mitnehmen, sobald diese frei sitzen und ihren Kopf halten können, also etwa im Alter von acht Monaten.

Im Buchhandel gibt es zu diesem Thema eine große Auswahl an Ratgeberliteratur.

Tipp: Wenn Sie mit Ihrem Kind in der Kraxe wandern, benutzen Sie Wanderstöcke. Das entlastet die Gelenke.

3 Merksätze: Wie weit können Kinder wandern?

Doch die Tour hängt auch vom Alter und der Kondition ab. Gerade ältere Kinder sollten Sie nicht unterschätzen: „Ab rund zehn Jahren stehen Kinder ihren Eltern in der Fitness in nichts nach“, so die Einschätzung von Klaus Erber vom Deutschen Wanderinstitut. „Dann geht es nicht mehr darum, dass sie es körperlich schaffen, sondern nur noch darum, dass es spannend bleibt.“