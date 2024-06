Tipps, Sprays und Hausmittel Was hilft wirklich gegen Mückenstiche?

Der Sommer lässt in Bonn und der Region noch ein wenig auf sich warten. Und trotzdem ist einer seiner größten Nachteile längst präsent: Mücken. Erst Anfang Juni warnte Förster Wolfgang Bongardt vor einer regelrechten Mückenplage im Kottenforst. Durch das nasse Wetter und milde Temperaturen hat die Mückensaison in diesem Jahr ungewöhnlich früh begonnen. Doch was hilft eigentlich am besten gegen die unerwünschten Gäste und ihre juckenden Stiche? Wir geben einen Überblick über Hausmittel und Sprays – und erklären, wie man Mücken grundsätzlich auf Abstand halten kann.