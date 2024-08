Stiftung Öko-Test Bekannte Mundspülungen fallen wegen kritischer Inhaltsstoffe durch

Insbesondere der Inhaltsstoff Chlorhexidin könne bei langfristiger Anwendung zu Verfärbungen der Zähne und Geschmacksirritationen führen, Schleimhäute verändern und die Bildung von Zahnstein fördern. Teebaumöl, das in einigen Naturkosmetikprodukten verwendet wird, stehe in der Kritik, weil es häufig zu allergischen Reaktionen führe. Abgewertet wurden zudem Produkte, die Alkohol enthalten. Die Produkttester verwiesen darauf, dass auch Kinder und Alkoholkranke zu Mundspülungen griffen. Weitere kritische Inhaltsstoffe, die in den getesteten Mundspülungen gefunden wurden, seien der Duft- und Aromastoff Methylsalicylat, der als vermutlich fortpflanzungsschädigend eingestuft werde, sowie Natriumlaurylsulfat, das empfindliche Schleimhäute reizen könne.