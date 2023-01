Umfrage : Netzrecherche ergänzend zum Arztbesuch wird wichtiger

Der Hausarztbesuch spielt eine große Rolle - aber auch Recherchen im Internet gewinnen an Bedeutung. Foto: Benjamin Nolte/dpa-tmn

Berlin Recherchieren ist gut, die Fachmeinung ist besser: Viele Menschen informieren sich rund um den Praxisbesuch im Internet. Dennoch hat eine große Mehrheit Vertrauen in Arzt oder Ärztin.

Zusätzlich zum Arztbesuch informieren sich viele Menschen im Netz, doch manche verzichten ganz auf den Praxisbesuch. Stattdessen versorgen sie sich zu Symptomen und deren Behandlung mit Online-Informationen. In einer vom Branchenverband Bitkom beauftragten Studie gaben 43 Prozent der Befragten an, so schon einmal gehandelt zu haben.