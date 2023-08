Weltweit steigende Zahlen Corona-Variante EG.5 breitet sich aus – das muss man wissen

Die neue Coronavirus-Variante EG.5 breitet sich weltweit immer weiter aus. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) stufte die Variante, die auch „Eris“ genannt wird, in der vergangenen Woche in die Kategorie „Virusvarianten von Interesse“ hoch. Damit stehen aktuell drei Varianten in dieser Gruppe: Neben EG.5 sind das XBB.1.5 und XBB.1.1. Wie schätzen Experten die Gefahr von Eris ein und was bedeutet das für Menschen in NRW?