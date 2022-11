Zäpfchen oder Tabletten : Nicht lieferbar: Womit sich Kinder-Fiebersaft ersetzen lässt

Das Kind hat Fieber. Die Wirkstoffe Paracetamol und Ibuprofen helfen dann - in Fiebersaft, Tabletten oder Zäpfchen. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Berlin „Das haben wir leider nicht vorrätig.“ Dieser Satz fällt derzeit oft in Apotheken. Auch Fiebersäfte für die Kleinen sind aufgrund von Lieferengpässen derzeit schwerer zu bekommen. Und dann?

Das dürfte so einigen Eltern bekannt vorkommen, gerade in der infektreichen Jahreszeit: Das Kind hat Fieber, Paracetamol- und Ibuprofen-Fiebersäfte sind allerdings aufgrund von Lieferengpässen in diesem Jahr schwierig zu bekommen.