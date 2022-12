Wintersport : Norwegens Biathlon-Coach positiv auf Corona getestet

Le Grand-Bornand Die norwegischen Biathleten um den derzeit überragenden Gesamtführenden Johannes Thingnes Bö müssen beim Weltcup in Le Grand-Bornand auf Cheftrainer Siegfried Mazet verzichten. Der 45-jährige Franzose wurde positiv auf das Coronavirus getestet, teilte der norwegische Verband mit.

Vor den Rennen in den französischen Hochsavoyen, die am Donnerstag mit dem Sprint der Männer (14.10 Uhr/ARD und Eurosport) beginnen, wurde zudem ein Wachser positiv getestet. Beide befinden sich in Isolation. Die Tests bei den Sportlern fielen alle negativ aus. Der letzte Weltcup dieses Jahres endet am Sonntag mit den beiden Massenstartrennen.