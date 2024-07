Öko-Test über Billiganbieter Giftige Chemikalien in Kleidung von Shein entdeckt

Der chinesische Hersteller Shein steht immer wieder in der Kritik. Jetzt hat Ökotest giftige Chemikalien in den Produkten des Fast-Fashion-Herstellers gefunden. Insgesamt hat das Verbrauchermagazin 21 Produkte des Herstellers getestet – „vom Babyschuh über das Teenagerkleid bis zur Kunstlederjacke für Erwachsene“, heißt es auf der Webseite von Ökotest. Dabei schlussfolgern die Tester: „Manches schnelle Schnäppchen strotzt nur so vor giftigen Chemikalien.“ So wiesen acht Kleidungsstücke Rückstände giftiger Chemikalien oberhalb der Grenzwerte auf. Insgesamt fielen zwei Drittel der getesteten Kleidungsstücke durch. Die beste Note lautet „ausreichend“.