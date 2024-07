Krankheit erreicht Europa Wie gefährlich ist das Oropouche-Virus?

Laut WHO trat das Virus in den vergangenen Jahrzehnten örtlich begrenzt in verschiedenen Ländern Südamerikas, hauptsächlich im Amazonasgebiet auf. Die Epidemiologin Gismondo wies darauf hin, dass durch Warenverkehr und Touristenströme eine weltweite Ausbreitung nicht ausgeschlossen sei. Mücken oder Eier können leicht als blinde Passagiere nach Europa eingeschleppt werden. Durch die Klimaerwärmung seien diese Gebiete für sie nicht immer unwirtlich. Gerade in längeren Wärmeperioden können sich Stechmücken gut ansiedeln und verbreiten. So passt sich etwa die Asiatische Tigermücke, die unter anderem das Dengue-Virus überträgt, bereits an das deutsche Klima an, wie die Tagesschau berichtet.