Raus aus der Tabuzone : Patientenkolloquium des Universitätsklinikums Bonn

Bonn Beim nächsten Patientenkolloquium des Universitätsklinikums Bonn zum Thema Urogynäkologie geht es um Funktionsstörungen und Erkrankungen des weiblichen Beckenbodens. Probleme und Erkrankungen, deren Ursache im Beckenboden liegen, die die ableitenden Harnwege, die Ausscheidungs- oder auch die Geschlechtsorgane betreffen, sind gemeinhin mit einem Tabu behaftet.

Selbst, was sich nicht heilen lässt, lässt sich doch fast immer verbessern

Frauen ab 50 gehören zur größten Gruppe der Patientinnen mit Funktionsstörungen und Erkrankungen des Beckenbodens

„Es gibt bei Inkontinenz- und Senkungsbeschwerden nicht eine Behandlung für alle“, erklärt Mustea. „Wir haben es dabei vielmehr mit sehr komplexen und spezialisierten Fachgebiet zu tun, das eine differenzierte Diagnostik sowie interdisziplinäre und individualisierte Therapiekonzepte erfordert.“ Die Ursachen können neurologisch, urologisch oder gynäkologisch sein. Damit gehen in vielen Fällen, aber nicht zwingend, Inkontinenz oder auch Entleerungsstörungen einher. Frauen ab 50 gehören zur größten Gruppe der Patientinnen mit Funktionsstörungen und Erkrankungen des Beckenbodens. Mit zunehmendem Alter steigt die Inzidenz. „Junge Frauen haben unter Umständen nach Geburten oder durch eine angeborene Bindegewebsschwäche ähnliche Probleme“, so Mustea. Weitere Ursachen können Hormonmangel sowie die Bestrahlung oder Chemotherapie bei Brust-, Eierstock- oder Gebärmutterhalskrebs sein. In einer Studie untersucht Kirschner-Hermanns zudem die Auswirkungen neurologischer Erkrankungen wie Multipler Sklerose und Parkinson auf die Kontinenz. „In Fokus stehen die morphologischen Veränderungen an der Blase“, ergänzt sie.