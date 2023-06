Patientenkolloquium zum Thema Adipositas Weniger ist mehr

Für die Betroffenen bedeutet das eingeschränkte Beweglichkeit, schnelles Ermüden, vermehrtes Schwitzen und Kurzatmigkeit. Verständnislose Blicke und Kommentare sowie die gebetsmühlenartig wiederholten Ratschläge, weniger zu essen und sich mehr zu bewegen, werden daran nichts ändern. Dienen sie doch oft eher zur Abgrenzung von denen, denen es offenbar an Willenskraft fehlt, um endlich abzunehmen. Schuldgefühle angesichts gescheiterter Diäten und Scham – gerade jetzt, wenn sich das überschüssige Fett unter leichteren Stoffen abzeichnet – führen in soziale Isolation und damit zusehends in einen Teufelskreis, aus dem es irgendwann kein Entkommen mehr gibt. So fühlt es sich heute schon für (zu) viele Menschen an –– und es werden immer mehr.