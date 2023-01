Experten mahnen : Patientenverfügung bleibt trotz Neuregelung wichtig

Seit Jahresbeginn gilt das neue Not- oder Ehegattenvertretungsrecht für medizinische Fragen. Experten raten dennoch weiter zu Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/dpa-tmn

Dortmund Seit Anfang dieses Jahres gilt das neue Not- oder Ehegattenvertretungsrecht. Doch die Neuregelung birgt Risiken. Wozu Patientenschützer raten:

Auch wenn seit Jahresbeginn das sogenannte Not- oder Ehegattenvertretungsrecht für medizinische Fragen neu gilt, raten Experten weiter zu Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht. Obwohl die Neuregelung zum 1. Januar eingeführt sei und damit für die 18 Millionen Ehen und eingetragenen Lebensgemeinschaften in Deutschland gelte, sei sie noch kaum bekannt, sagte der Vorstand der Stiftung Patientenschutz in Dortmund, Eugen Brysch.